Brasil convoca para dia 8 reunião virtual de líderes do Brics em meio a tarifaço de Trump

Oficialmente, a pauta da reunião não será o tarifaço de Trump em si, mas os presidentes e primeiros-ministros certamente abordarão o tema na sessão de debates por videoconferência.

Segundo integrantes do governo brasileiro, a reunião debaterá a crise do "multilateralismo", as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza e a COP30.

A data agora confirmada era uma tentativa até o fim da semana passada. O governo não descarta que alguns líderes tenham conflito de agenda e possam se fazer representar por seus chanceleres ou algum enviado especial.

Em julho, o grupo emitiu uma declaração apenas indireta sobre o tarifaço. chamado de "ações restritivas" ao comércio. Na ocasião, os líderes dos 11 países evitaram citações aos EUA e a Trump.

Eles afirmaram que o "aumento indiscriminado de tarifas" ameaça reduzir ainda mais o comércio global, interromper as cadeias de suprimentos e introduzir incerteza nas atividades econômicas e comerciais. Defenderam a Organização Mundial do Comércio (OMC) como núcleo de um "sistema multilateral de comércio baseado em regras, aberto, transparente, justo, inclusivo, equitativo, não discriminatório e consensual" e incentivaram expandir as trocas de bens e serviços entre países do grupo.

"Expressamos sérias preocupações com o aumento de medidas tarifárias e não tarifárias unilaterais que distorcem o comércio e são inconsistentes com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC)", disseram os líderes do Brics.