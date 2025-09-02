Câmbio: real é pressionado por avanço de dólar e curva de Treasuries em meio a PIB local

O dólar opera em alta frente ao real na manhã desta terça-feira, 2, refletindo a valorização da moeda americana no cenário global e o avanço dos rendimentos dos Treasuries e dos títulos britânicos de longo prazo.

No Brasil, o crescimento de 0,4% do PIB no 2º trimestre, próximo ao teto das projeções (+0,5%), influencia o avanço dos juros futuros. Investidores acompanham ainda o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, que adiciona incerteza política e contribui para a cautela nos mercados locais.

O PIB do Brasil cresceu 0,4% no 2º trimestre de 2025 em relação ao trimestre anterior, informou o IBGE. O resultado veio próximo da mediana das projeções (0,3%). Na comparação anual, o PIB subiu 2,2%, também em linha com as expectativas. O valor total do PIB no período foi de R$ 3,2 trilhões.