CNI se reúne com embaixadora do Brasil nos EUA e fala em desmistificar acusações do USTR

A reunião, na embaixada brasileira em Washington, foi para alinhar expectativas e posicionamentos para a audiência pública relacionada ao processo do USTR. Na audiência, que será realizada entre 9h e 17h, desta quarta-feira, 3, há previsão de defesa oral do embaixador Roberto Azevêdo, consultor da CNI.

A investigação do USTR, aberta em 15 de julho, abrange temas como comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, proteção de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e questões ambientais (como desmatamento ilegal).

No caso do etanol, Alban frisou que a relação comercial Brasil-EUA é "de muitos anos". Ele argumentou que é possível "colocar na mesa" o fato de que os dois países são os maiores produtores de etanol do mundo, importante insumo, por exemplo, para a produção do SAF (combustível sustentável de aviação).

A entidade da indústria brasileira já apresentou posicionamento técnico ao USTR argumentando que o País não aplica práticas desleais ou discriminatórias que prejudiquem a competitividade das empresas norte-americanas e sustentou que as preocupações identificadas pelo USTR não justificam medidas restritivas ao comércio nos termos da Seção 301. "Às vezes, o papel não diz tudo, não dá toda a sensibilidade", disse Alban nesta terça.

Ricardo Alban ainda pontuou que "infelizmente" o momento atual de comércio é peculiar, porque pode haver escalonamentos que têm "muito mais" a ver com as questões políticas e geopolíticas. "Mas o que nós queremos aqui é garantir uma porta de diálogo, garantir que uma mesa de negociação possa existir e que nessa mesa os argumentos técnicos, comerciais e econômicos possam ter a sua preferência, possam ter a sua importância e com isso nós criamos alternativas para enfrentar possíveis entendimentos ou equívocos que vêm da ordem política ou geopolítica", considerou.