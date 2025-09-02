Consumo das famílias cresce 0,5% no 2º trimestre ante 1º trimestre, aponta IBGE

O consumo das famílias subiu 0,5% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre de 2025. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta terça-feira, 2, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais que trouxeram, entre outros números, o resultado do Produto Interno Bruto (PIB). Na comparação com o segundo trimestre de 2024, o consumo das famílias mostrou alta de 1,8%.

O consumo do governo, por sua vez, caiu 0,6% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre de 2025. Na comparação com o segundo trimestre de 2024, o consumo do governo mostrou alta de 0,4%.