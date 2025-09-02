Dólar sobre com exterior em dia de estresse em juros globais

Após tocar R$ 5,50 pela manhã, o dólar à vista moderou os ganhos e fechou a R$ 5,4748, alta de 0,64%. Depois de cair 3,19% em agosto, sobe 0,97% nos dois primeiros pregões de setembro. No ano, recua 11,41%.

"Os juros longos subiram em todo o mundo, em um movimento que começou com o Reino Unido, com as preocupações fiscais. Isso acabou reverberando no mercado de moedas, levando a uma alta do dólar", afirma o economista-chefe da corretora Monte Bravo, Luciano Costa.

Termômetro do comportamento da moeda americana em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY girava ao redor dos 98,300 pontos no fim da tarde, em alta de cerca de 0,60%, após máxima aos 98,595 pontos. Quem mais apanhou foi a libra, com perda superior a 1%.

No Reino Unido, o rendimento do papel público (Gilt) de 30 anos atingiu o maior nível em 27 anos após o primeiro-ministro Keir Starmer anunciar mudanças em sua equipe diante de temor fiscal.

Nos EUA, as taxas dos Treasuries subiram em bloco, com o retorno do T-bond de 30 anos aproximando-se de 5%, máxima a 4,9977% pela manhã. No fim do dia, operava pouco acima de 4,97%, reflexo de apreensões sobre a independência do Federal Reserve (Fed) após seguidas tentativas de ingerência do presidente Donald Trump.

"O dólar se apreciou frente praticamente a todas as principais moedas do mundo, refletindo preocupações crescentes com o endividamento de diversos governos dos países avançados, em particular França e Inglaterra", afirma o economista sênior do banco Inter, André Valério.