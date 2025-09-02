Exportações cresceram 0,7% no 2º trimestre ante trimestre anterior, revela IBGE

As exportações cresceram 0,7% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta terça-feira, 2, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais. Na comparação com o segundo trimestre de 2024, as exportações mostraram alta de 2%.

As importações contabilizadas no PIB, por sua vez, caíram 2,9% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2024, as importações mostraram alta de 4,4%.

A contabilidade das exportações e importações no PIB é diferente da realizada para a elaboração da balança comercial. No PIB, entram bens e serviços, e as variações porcentuais divulgadas dizem respeito ao volume. Já na balança comercial, entram somente bens, e o registro é feito em valores, com grande influência dos preços.