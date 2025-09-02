Fazenda diz que, após PIB do 2º tri, projeção de alta de 2,5% para 2025 tem leve viés de baixa

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda informou, por meio de nota, que tem um "leve viés de baixa" na sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025, de 2,5%. A avaliação foi feita após a divulgação do PIB do segundo trimestre, que cresceu 0,4% na margem - em linha com a estimativa da pasta e pouco acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,3%.

"A estimativa de crescimento de 2,5% para 2025 tem leve viés de baixa, devido à desaceleração mais acentuada do crescimento no segundo trimestre, comparativamente ao esperado em julho na divulgação do último Boletim Macrofiscal, e ainda em repercussão aos efeitos defasados e cumulativos da política monetária na atividade econômica", diz a nota informativa publicada pela SPE nesta terça-feira, 2.

Nas contas da secretaria, o carrego estatístico para o PIB de 2025 passou de 1,8% para 2,3%.