Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,67%
Pontos: 140.335,16
Máxima estável: 141.279 pontos
Mínima de -1,17% : 139.625 pontos
Volume: R$ 21,17 bilhões
Variação em 2025: 16,67%
Variação no mês: -0,77%
Dow Jones: -0,55%
Pontos: 45.295,81
Nasdaq: -0,82%
Pontos: 21.279,63
Ibovespa Futuro: -0,89%
Pontos: 142.345
Máxima (pontos): 143.255
Mínima (pontos): 141.625
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,12
Variação: -1,7%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,35
Variação: +0,58%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,53
Variação: -1,04%
Ambev ON
Preço: R$ 12,15
Variação: -1,22%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,88
Variação: +0,83%
Vale PNA
Preço: R$ 55,45
Variação: -0,27%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,76
Variação: -1,84%
Vale ON
Preço: R$ 55,45
Variação: -0,27%
Itausa PN
Preço: R$ 11,10
Variação: -1,6%
Global 40
Cotação: 739,059 centavos de dólar
Variação: -0,21%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4743
Venda: R$ 5,4748
Variação: +0,64%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,91
Venda: R$ 6,01
Variação: +5,66%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4674
Venda: R$ 5,4680
Variação: +0,56%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 6,5800
Venda: R$ 6,1590
Variação: +8,91%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,5055
Variação: +0,51%
- Euro
Compra: US$ 1,1639 (às 18h20)
Venda: US$ 1,1643 (às 18h20)
Variação: -0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3730
Venda: R$ 6,3740
Variação: +0,05%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,6000
Venda: R$ 6,6580
Variação: +0,44%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.592,2 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +2,16%
