Formação Bruta de Capital Fixo cai 2,2% no 2º trimestre ante 1º trimestre, mostra IBGE

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) caiu 2,2% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre de 2025. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta terça-feira, 2, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais que trouxeram, entre outros números, o resultado do Produto Interno Bruto (PIB).

Na comparação com o segundo trimestre de 2024, a FBCF mostrou alta de 4,1%.

Segundo o instituto, a taxa de investimento (FBCF/PIB) do segundo trimestre de 2025 ficou em 16,8%.