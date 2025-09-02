Governo Trump irá à Suprema Corte para reverter decisão sobre ilegalidade de tarifas

O governo Donald Trump deve protocolar na quarta-feira, 2, uma apelação à Suprema Corte dos Estados Unidos para reverter uma decisão que considerou ilegais as tarifas impostas pelo presidente norte-americano a importações estrangeiras. "EUA terão sérios problemas sem as tarifas. Sem elas, nós seremos um país de terceiro mundo", acrescentou o republicano durante coletiva de imprensa na Casa Branca.

Trump também afirmou que deve pedir uma "decisão acelerada" à Suprema Corte dada a "urgência" do assunto". "O mercado acionário quer e precisa de ações", disse.

Ele voltou a repetir equivocadamente que os índices acionários apresentam recuo nesta terça-feira, 2, por conta do "medo" de as tarifas serem consideradas ilegais de maneira definitiva.