IBGE revisa alta do PIB do 1º trimestre de 2025 ante 4º trimestre de 2024 de 1,4% para 1,3%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2025 ante o quarto trimestre de 2024, que passou de 1,4% para 1,3%.

Os dados foram divulgados pelo IBGE, que anunciou nesta terça-feira, 2, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais referentes ao segundo trimestre de 2025.

Conforme o instituto, o PIB brasileiro registrou alta de 0,4% no segundo trimestre deste ano ante o primeiro trimestre de 2025. Na comparação com o segundo trimestre de 2024, o PIB apresentou alta de 2,2% no segundo trimestre de 2025.