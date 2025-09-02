Ibovespa cai com NY, PIB acima do previsto e de olho em julgamento no STF

"É um pregão mais cauteloso por conta do exterior e do início do julgamento", diz Bruna Sene, analista de renda variável da Rico. Segundo ela, ainda que o mercado esteja colocando "no preço" o resultado do julgamento, há certo desconforto, devido a possibilidade de novas sanções dos EUA ao Brasil.

Na Europa e nos EUA, os índices de ações cedem. "Temos um início de setembro ruim, de medo, de receio. E setembro é historicamente o pior mês para Wall Street. Nos últimos 10 anos, o S&P caiu no mês de setembro", destaca em nota Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos.

Quanto ao PIB brasileiro, houve alta de 0,4%, ficando acima da mediana de expansão de 0,3% das projeções do mercado financeiro (entre zero e 0,5%), o que demonstra certa resistência da atividade. No trimestre passado, houve crescimento de 1,4%.

"O PIB frustrou porque o mercado contava com uma desaceleração mais forte, o que fez a curva preficifar de forma mais negativa. Isso se somou um pouco ao sentimento de frustração fiscal", diz Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez. Às 11h13, o Ibovespa caía 0,41%, aos 140.692,64 pontos.

Conforme a economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Natalie Victal, o resultado do PIB garante um carrego estatístico de 2,4% do PIB de 2025, tornando uma alta de 2,5% no ano mais plausível. A SulAmérica está revisando a projeção inicial de 2,2% para o PIB de 2025.

"Cerne da mensagem é resiliência. Mensagem de desaceleração segue válida. PIB só coloca em dúvida a velocidade da mesma", afirma Victal em nota. Em termos de política monetária, o resultado do PIB do segundo trimestre confirma o cenário de estabilidade da taxa Selic em nível contracionista, "reforçando a visão de cortes apenas em 2026."