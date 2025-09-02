IPC-Fipe sobe 0,04% em agosto e acumula inflação de 4,92% em 12 meses

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,04% em agosto, desacelerando em relação ao acréscimo de 0,28% de julho e também ante o ganho de 0,10% da terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 2.

O resultado de agosto ficou dentro das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, de queda de 0,05% a alta de 0,16%, mas abaixo da mediana, de 0,11%.

Entre janeiro e agosto, o IPC-Fipe acumulou inflação de 2,35%. Nos 12 meses até agosto, a alta do índice foi de 4,92%, também inferior à mediana das projeções, de 4,99%.