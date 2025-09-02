Na Itália, Monte Dei Paschi eleva oferta pelo Mediobanca

O Banca Monte dei Paschi di Siena da Itália melhorou sua oferta de aquisição pelo Mediobanca, adicionando um componente em dinheiro de até 750 milhões de euros, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 2. O prazo final para a oferta termina na segunda-feira, 8 de setembro.

O Monte dei Paschi disse que pagaria 0,90 euros por ação em dinheiro para cada ação do Mediobanca oferecida. Isso é além de sua proposta original de trocar 2,533 de suas próprias ações por cada ação da Mediobanca.

A oferta revisada avalia o Mediobanca em cerca de 16,94 bilhões de euros, com base nos preços de fechamento de segunda-feira, o que se compara com sua capitalização de mercado de 16,83 bilhões de euros. A oferta inicialmente avaliou o Mediobanca em 13,3 bilhões de euros quando foi lançada no início deste ano, embora isso tenha flutuado devido à natureza da oferta inicial totalmente em ações.