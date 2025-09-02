No PLOA 2026, 10 agências tiveram orçamento livre reduzido na comparação com projeto de 2025

Das 11 agências reguladoras do País, dez tiveram seu orçamento discricionário reduzido no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, em relação ao previsto no projeto de 2025. As mais impactadas foram a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência Nacional do Cinema (Ancine), com quedas de 11,27% e 15,68%, respectivamente, nos recursos previstos para custeio e investimentos, sem considerar os gastos obrigatórios.

Essa perspectiva de queda no orçamento das agências vem após uma série de mobilizações no Congresso sobre o tema. A Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura (Frenlogi), por exemplo, defendeu neste mês a retirada das agências reguladoras das regras de contingenciamento ou bloqueio orçamentário. A demanda é antiga e, na prática, visa poupar o orçamento das reguladoras de travas impostas a cada avaliação bimestral de receitas e despesas.

Outro movimento no radar para evitar bloqueios ou contingenciamento orçamentário das reguladoras é a tramitação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 73/2025 que visa alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para excluir as despesas das agências reguladoras federais das limitações de empenho e movimentação financeira, caso essas despesas sejam custeadas com receitas próprias, taxas de fiscalização ou fundos específicos.