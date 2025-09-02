Nvidia nega rumores de escassez de modelos de chips H100 e H200

A Nvidia rejeitou como "equivocados" os rumores de que estaria enfrentando escassez no fornecimento dos modelos de chips H100 e H200, em publicação no X nesta terça-feira.

"Como observamos no balanço, nossos parceiros de nuvem podem alugar todos os H100/H200 que tiverem online - mas isso não significa que não podemos atender a novos pedidos", escreveu na postagem. "Temos H100/H200 mais que suficiente para atender a todos os pedidos sem demora", acrescentou.

Segundo a Nvidia, o boato de que o modelo H20 reduziu o fornecimento da empresa dos modelos H100/H200 ou Blackwell também é "categoricamente falso". "Vender H20 não tem impacto em nossa capacidade de fornecer outros produtos Nvidia", explicou. Apesar da notícia, às 13h56 (de Brasília), o papel da Nvidia cedia 2,98% em Nova York.