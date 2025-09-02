Ouro bate recorde e prata atinge máxima em 14 anos

O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 2, e renovou máxima histórica, com o sentimento de risco nos dois lados do Atlântico diante da escalada de rendimentos soberanos nos EUA e na Europa. A prata também seguiu o movimento e alcançou maior nível em 14 anos.

O ouro com vencimento em dezembro fechou em alta de 2,16%, a US$ 3.592,2 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), depois de renovar recorde a US$ 3.595,0. Na segunda-feira, dia 1º, o metal precioso operou apenas em pregão eletrônico, devido ao feriado do Dia do Trabalho dos EUA, que deixou mercados fechados. A prata para dezembro teve ganho de 2,13%, a US$ 41,59 a onça troy, depois de bater máxima a US$ 41,99 a onça-troy.

O rali do ouro reflete demanda institucional e de BCs à medida que investidores saem dos juros dos Treasuries, pondera o Swissquote, em nota. O banco suíço aponta que as preocupações com dívida fiscal, rebaixamento de ratings, tensões comerciais e riscos geopolíticos estão acelerando a busca pelo metal precioso. Observa ainda que as reservas de ouro de alguns BCs já ultrapassaram a participação de Treasuries neste ano.