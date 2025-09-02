Pela ótica da demanda, consumo das famílias e setor externo sustentaram PIB, avalia IBGE

O avanço de 0,4% na atividade econômica no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre de 2025 foi impulsionado, pela ótica da demanda, pelo crescimento de 0,5% no Consumo das Famílias e pela contribuição positiva do setor externo, de acordo com os dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Consumo das Famílias se manteve em expansão, sustentado pela manutenção da melhora no mercado de trabalho, pelas políticas de transferências de renda e por estímulos fiscais, enumerou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.

Quanto ao setor externo, as exportações cresceram 0,7% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre, enquanto as importações caíram 2,9%. Segundo Palis, as importações caem após uma base de comparação elevada no primeiro trimestre, quando houve a importação de uma plataforma chinesa, mas houve também efeito da própria desaceleração no ritmo de crescimento da economia. "A importação tem efeito da plataforma importada da China. E com a economia desacelerando, as importações tendem a desacelerar também", acrescentou.