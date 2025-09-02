Petróleo fecha em alta com tensão Rússia-Ucrânia e possibilidade de novas sanções contra Moscou

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, 2, e estenderam os ganhos da véspera, enquanto os investidores mantêm preocupações com a escalada das tensões geopolítica, especialmente no Leste Europeu, no conflito entre Rússia e Ucrânia. O mercado também aguarda notícias sobre o nível de produção da commodity pela Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 2,47% (US$ 1,58), a US$ 65,59 o barril. Já o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,45% (US$ 0,99), a US$ 69,14 o barril.

Nesta terça, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, está ouvindo as justificativas do Kremlin para a invasão da Ucrânia e afirmou que Moscou e Washington chegaram a um "entendimento mútuo" sobre o conflito. No entanto, a Rússia ainda enfrenta possíveis ações punitivas por parte do republicano, que expressou frustração pela falta do envolvimento russo nas negociações de paz.