Tebet diz que PIB mostra Brasil no 'caminho certo', com mais renda e menos desigualdade

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira, 2, que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no segundo trimestre de 2025 mostra que o País continua no "caminho certo", com expansão da renda e diminuição das desigualdades.

O PIB brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre, na comparação com o primeiro, pouco acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,3%. As estimativas do mercado iam de zero a 0,5%.

"O Brasil segue no caminho certo, com mais renda e menos desigualdade. É crescimento com justiça social. Vamos seguir nesse caminho!", publicou Tebet, nas suas redes sociais.