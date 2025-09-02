Trump fará reunião emergencial na quarta-feira, 3, para falar de decisão judicial sobre tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 2, que organizará uma reunião de emergência na quarta-feira, 3, para comentar a recente decisão judicial que considerou ilegal a maior parte das tarifas impostas pelo americano. "Vou recorrer da decisão. As tarifas foram aplicadas por nós para resolver uma emergência econômica", acrescentou em entrevista ao apresentador Scott Jennings.

Segundo Trump, se o governo conseguir recorrer com sucesso da decisão judicial, o mercado acionário "vai disparar".

O republicano ainda afirmou estar "muito desapontado" com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, já que sempre teve uma "ótima relação" com o russo.