Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, recuperando parte das perdas, com títulos no radar

As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta nesta quarta-feira, 3, recuperando parte das perdas da última sessão, ainda com o avanço dos rendimentos dos títulos de longo prazo no radar. As perspectivas para cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e a divulgação dos índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da região estiveram entre os destaques. O diretor do BC dos EUA Christopher Waller defendeu mais reduções de taxas neste ano, enquanto os PMIs da Alemanha e da zona do euro foram revisados para baixo.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,66%, a 546,78 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,67%, a 9.177,99 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,48%, a 23.600,53 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,86%, a 7.719,71 pontos. As cotações são preliminares.

O apetite por risco ganhou tração nesta quarta embora os rendimentos de títulos sigam elevados. O do Gilt britânico de 30 anos atingiu 5,752% mais cedo, em nova máxima desde 1998, em meio à expectativa para o próximo plano orçamentário do Reino Unido. A ministra de Finanças britânica, Rachel Reeves, disse que apresentará seu plano orçamentário anual em 26 de novembro, insistindo que a economia do país não está "quebrada" e que manterá os gastos sob controle para ajudar a reduzir a inflação e os custos dos empréstimos.