Bolsas de NY fecham sem sinal único com dados fracos e Fed divergente, mas Alphabet salta 9%

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 3. Dados fracos de emprego e indústria nos EUA e comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) impuseram alguma pressão sobre os negócios, que penalizou o Dow Jones, mas o salto de 9,14% da Alphabet ajudou a manter S&P 500 e Nasdaq no azul.

O Dow Jones fechou em queda de 0,06%, aos 45.270,86 pontos. O S&P 500 avançou 0,51%, nos 6.448,28 pontos e o Nasdaq ganhou 1,02%, encerrando em 21.497,73 pontos.

Investidores se desfizeram de papéis de setores como energia e financeira, em busca de tecnologia e comunicação, ajudados pelo alívio nos Treasuries. Em destaque, Alphabet - dona do Google - subiu após a Justiça dos EUA decidir que a big tech não precisará ser desmembrada. Apple também avançou (+3,81%) com a decisão, que permite ao Google continuar pagando para promover sua ferramenta de pesquisa no iPhone.