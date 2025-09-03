Centrão quer mudar lei de autonomia do BC

O Partido Progressistas (PP) recolheu assinaturas nesta terça-feira, 2, para aprovar pedido de urgência na tramitação de um projeto de lei que permite ao Congresso destituir presidentes e diretores do Banco Central (BC).

A iniciativa, que vem sendo endossada por outros partidos do Centrão, da oposição e até da base do governo, ocorre em meio à análise do BC sobre a compra de um pedaço do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), controlado pelo governo do Distrito Federal.

O projeto, que já enfrenta reações, altera a lei que instituiu a autonomia do BC, em 2021, e, na prática, enfraquece a autoridade monetária perante interesses de deputados e senadores. Hoje, somente o presidente da República tem essa atribuição. Pelo projeto, a Câmara autorizaria a abertura do processo, mas a votação final seria feita pelo Senado.