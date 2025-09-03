Com resultado, Brasil fica em 32º em ranking de 49 países

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve o 32.º melhor desempenho no segundo trimestre de 2025 em um ranking de crescimento que considera as informações de 49 países, segundo a agência de classificação de risco Austin Rating.

O PIB do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre, segundo os dados das Contas Nacionais trimestrais publicados nesta terça-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre os países com desempenho melhor do que o do Brasil no período, estão China (1,1%), Israel (0,9%), Estados Unidos (0,8%), México (0,6%) e Colômbia (0,5%).