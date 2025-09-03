Comissão mista aprova relatório da MP da tarifa social, após acordo com Câmara e Senado

A medida provisória 1.300/2025, com novo desenho para a tarifa social, foi aprovada nesta quarta-feira, 3, em comissão mista no Congresso. O deputado Fernando Coelho Filho (União-PE), relator do texto, apresentou nesta quarta uma versão mais enxuta da proposta, retirando trecho que tratava da prorrogação por 30 anos de concessões de geração de usinas hidrelétricas.

"Restou neste texto o que de fato foi acordado com os presidentes das duas casas", disse em relação aos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Ele afirmou ainda que houve conversas com o Ministério de Minas e Energia (MME) para o avanço da medida.

O texto está pronto para ser votado em plenário e depende dos presidentes da Câmara e Senado. A matéria precisa ser votada até 17 de setembro para não perder a validade.