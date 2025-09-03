Dólar tem leve alta e fecha acima de R$ 5,45 com Fed no radar

Com mínima de R$ 5,4345 pela manhã, o dólar à vista encerrou o pregão em alta de 0,40%, cotado a R$ 5,4529. Depois de cair 3,19% em agosto, a moeda sobe 0,57% nas três primeiras sessões de setembro. No ano, recua 11,77%.

"O dólar abriu muito colado com o comportamento da moeda americana em relação a outras divisas após dados mais fracos nos EUA, em ambiente de queda das taxas dos Treasuries", afirma Marcos Weigt, head da Tesouraria do Travelex Bank.

Weigt ressalta que é difícil imaginar um movimento mais forte de apreciação do real, mesmo se o Fed promover uma redução de juros em setembro, como amplamente esperado pelos investidores.

"Não sei se o Fed vai cortar agora, mas se cortar já está no preço", afirma o tesoureiro. "É difícil o dólar cair ainda mais mesmo com todo o 'carrego' porque o fluxo tende a ser mais negativo no fim do ano."

À tarde, o Banco Central informou que o fluxo cambial foi negativo em US$ 230 milhões na semana passada. Com isso, o saldo em agosto ficou negativo em US$ 2,063 bilhões, resultado da saída líquida de US$ 3,823 bilhões pelo canal financeiro. No ano, o fluxo cambial total está negativo em US$ 16,904 bilhões.

No exterior, o Dollar Index - que mede o comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes - recuava cerca de 0,20% no fim da tarde, na casa dos 98,200 pontos, após mínima aos 98,014 pontos. As taxas dos Treasuries de dez e 30 anos caíram mais de 1%.