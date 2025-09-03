Emissão do Global 2056, feita no exterior, somou US$ 2,5 bilhões, diz Tesouro

O Tesouro Nacional informou nesta quarta-feira, 3, que a emissão do Global 2056, feita na terça-feira, 2, no exterior, somou US$ 2,5 bilhões. Na terça, a Secretaria havia informado os principais dados da captação externa, mas não o montante relativo a este papel especificamente. A quantia foi bem acima do relatado pelo mercado na terça-feira. De acordo com fontes consultadas, teria havido emissão total de US$ 1,750 bilhão entre esse título e o bond com vencimento em 2030.

O Tesouro reforçou também que o papel registrou o menor prêmio de risco para um título de 30 anos desde 2014.

A emissão foi realizada ao preço de 97,038% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 7,500% a.a., que corresponde a um spread de 252,7 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano de prazo similar).