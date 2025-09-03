Eni, bp e Shell e outras majors anunciam projetos em Angola com país focado em elevar produção

As petrolíferas bp, Eni e TotalEnergies anunciaram compromissos de investimento de bilhões de dólares em projetos em Angola, durante a cerimônia de abertura da Conferência Angola Óleo e Gás, realizada em Luanda. O evento ocorre em meio ao esforço do país em fomentar a produção e o crescimento da economia nacional de hidrocarbonetos.

A Eni anunciou planos da Azule Energy - joint venture entre a empresa e a bp - para investir US$ 5 bilhões no mercado angolano nos próximos anos, enquanto a TotalEnergies revelou planos para investir US$ 3 bilhões através do projeto Dalia Life Extension.

"Desde a sua criação, a Azule Energy já investiu mais de US$ 5 bilhões em Angola e, nos próximos anos, planejamos investir mais US$ 5 bilhões", afirmou Claudio Descalzi, CEO da Eni.