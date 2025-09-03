Fluxo cambial total em agosto é negativo em US$ 2,063 bilhões, afirma BC

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 2,063 bilhões em agosto, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 3, pelo Banco Central (BC). Em julho, houve saída líquida de US$ 496 milhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 3,823 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 43,174 bilhões e vendas no total de US$ 46,997 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo do mês foi positivo em US$ 1,761 bilhão, com importações de US$ 20,429 bilhões e exportações de US$ 22,190 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,899 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 5,044 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 14,246 bilhões em outras entradas.