Haddad diz ver com preocupação projeto para Congresso demitir diretores do BC

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 3, que vê com "preocupação" a ação de líderes do Progressistas e outros partidos do Centrão, que tentam aprovar um pedido de urgência na tramitação de um projeto de lei para autorizar o Congresso a destituir presidente e diretores do Banco Central. "Vejo com preocupação, porque não foi conversado conosco, com o governo de uma maneira geral, e imagino que nem com o Banco Central", disse o ministro, quando indagado sobre o tema, na portaria da sede da pasta, em Brasília. "Eu realmente não vejo nenhuma razão para esse projeto, não vejo nenhum motivo para ele caminhar."

A ação dos deputados do Centrão ganhou força na tarde da terça-feira, em meio à expectativa de que o BC aprove a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). Indagado, o ministro não respondeu sobre se o Congresso pode estar pressionando pela aprovação da operação, dizendo que preferia "nem imaginar" essa possibilidade.

Haddad disse ter conversado sobre o tema com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e externado considerar o projeto "inoportuno." "E dizendo que nós estamos completamente solidários em relação à inconveniência de acrescentar essa matéria que, do meu ponto de vista, não agrega à lei", disse o ministro da Fazenda.