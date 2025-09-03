Ibovespa emenda 3ª perda e cede o nível de 140 mil pontos, em baixa de 0,34%

Abaixo dos 140 mil pontos, o Ibovespa emendou nesta quarta-feira, 3, um terceiro dia negativo desde que renovou recordes na última sexta-feira, tanto no intradia como no fechamento. Entre a mínima e a máxima da sessão, o índice da B3 oscilou dos 139.581,88 aos 140.495,88 pontos, saindo de abertura aos 140.331,63 pontos. Ao fim, marcava perda de 0,34%, aos 139.863,63 pontos, com giro financeiro moderado a R$ 17,5 bilhões. Na semana e no mês, o Ibovespa recua 1,10% e, no ano, sobe 16,28%.

Entre as ações de primeira linha, de maior liquidez, destaque apenas para Vale (ON +0,38%), com Petrobras (ON -1,06%, PN -0,86%) firme no campo negativo, ainda que em ajuste inferior ao do Brent na sessão, em baixa de 2,23% no fechamento de Londres. Entre os grandes bancos, apenas Bradesco ON conseguiu evitar o ajuste negativo no encerramento da B3, em leve alta de 0,14%. Na ponta ganhadora do Ibovespa, destaque para Cosan (+8,00%), Raízen (+4,96%) e Pão de Açúcar (+2,93%). No lado oposto, Brava (-2,97%), IRB (-2,24%) e Ambev (-2,14%).

"Um dia de noticiário mais esvaziado, que favoreceu um ajuste de posições especialmente em setores como o de petróleo, em realização mais forte na sessão com o petróleo em baixa. Houve dados de emprego nos Estados Unidos relatório Jolts, mas a expectativa está voltada para o payroll desta sexta-feira referente à geração de vagas de trabalho nos EUA em agosto. Assim, um dia mais amarrado, com liquidez mais fraca também", diz Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos.