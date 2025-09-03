Ibovespa opera estável com petróleo, atenção em julgamento no STF e dados industriais

O tom positivo dos índices de ações do ocidente e a alta de 0,71% do minério de ferro nesta quarta-feira, 3, em Dalian, na China, são insuficientes para empolgar o Ibovespa. A possibilidade de novas sanções dos Estados Unidos contra o governo brasileiro, sobretudo a algumas instituições como o Banco do Brasil, em meio ao julgamento do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, e o recuo do petróleo empurram o principal indicador da B3 para baixo.

Investidores também seguem atentos a desdobramentos das tarifas do governo Trump, que foram consideradas ilegais por um tribunal de apelações nos EUA no fim da semana passada. Além disso, ficam no foco os dados industriais de julho do Brasil, de emprego dos EUA (Jolts), Livro Bege e discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Na sexta-feira, sairá o relatório oficial do mercado de trabalho norte-americano.

"O dado mais importante sairá no fim da semana. Então, essa espera deixa o mercado um pouco de lado, e tem esses eventos políticos. Não é nada que influencie O importante mesmo será a resolução do julgamento, embora haja consenso sobre o desfecho possível condenação do ex-presidente, mas há uma parte que é imponderável, pensando no cenário eleitoral de 2026", descreve Marianna Costa, economista-chefe da Mirae Asset.