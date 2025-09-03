Indústria opera 15,3% abaixo do nível recorde, alcançado em maio de 2011, afirma IBGE

Em julho, a indústria brasileira operava 15,3% aquém do seu pico, alcançado em maio de 2011. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 3.

Na categoria de bens de capital, a produção está 28,5% abaixo do pico, registrado em setembro de 2013, enquanto os bens de consumo duráveis operam 32,3% abaixo do ápice de junho de 2013.

Os bens intermediários estão 11,6% aquém do auge, de julho de 2008, e os bens semiduráveis e não duráveis operam em nível 15,5% inferior ao pico de junho de 2013.