Membro do Fed vê mais riscos para o emprego, mas defende 'abordagem equilibrada' em juros

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, Alberto Musalem, admitiu, em evento do Peterson Institute for International Economics (PIIE) nesta quarta-feira, 3, ver mais riscos de baixa para o mercado de trabalho dos Estados Unidos, mas ponderou que ainda existem riscos de inflação persistentemente alta. Para ele, os dirigentes devem adotar uma "abordagem equilibrada" e dependente de dados nas próximas decisões.

"Temos que pesar a probabilidade falhar em cada meta, o tamanho potencial da falha e os diferentes horizontes de tempo exigidos para voltar aos níveis de emprego e inflação consistentes com nosso mandato", explicou o membro do Fed. "Por exemplo, colocar peso demais no mercado de trabalho gera riscos de relaxar demais a política monetária, inclinando mais a curva de juros e impulsionando os prêmios de prazo ou aumentando as expectativas de inflação."

Na visão do dirigente, qualquer uma dessas consequências prejudicaria o mercado de trabalho muito mais do que o beneficiaria, além de contribuir para o risco de inflação persistente acima da meta de 2%.