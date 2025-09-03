MP do TCU pede suspensão do leilão do túnel Santos-Guarujá; pedido tende a ser indeferido

O subprocurador do Ministério Público do Tribunal de Contas da União (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, apresentou nesta terça-feira, 2, uma representação para pedir a suspensão do leilão do túnel Santos-Guarujá, marcado para esta sexta-feira, 5. Segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o pedido deve ser indeferido.

O documento do MPTCU foi encaminhado para o ministro Bruno Dantas, relator do processo na Corte de Contas. Na representação, Furtado sugere a possibilidade de expandir o prazo para recebimento de propostas, buscando garantir maior concorrência. A entrega dos envelopes foi realizada na segunda-feira, dia 1º, com a confirmação de duas participantes, ambas estrangeiras.

O subprocurador defende que o TCU abra uma investigação sobre suposto favorecimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a grupos estrangeiros a partir de maior facilidade de acesso a financiamento. Essa alegação consta em matéria da Folha de S. Paulo, tendo sido o que embasou o pedido de Furtado.