Nasdaq propõe mudanças em padrão de listagem de empresas com novo requisito de capital mínimo

A Nasdaq também adotará um processo acelerado para suspender e retirar ações de empresas com deficiência de listagem que também tenham um valor de mercado listado abaixo de US$ 5 milhões.

A bolsa também implementará um requisito mínimo de US$ 25 milhões em receitas de oferta pública para novas listagens de empresas que operam principalmente na China.

"A proteção do investidor e a integridade do mercado são fundamentais para a missão da Nasdaq", disse o vice-presidente executivo e diretor global de Relações Jurídicas, Riscos e Regulatórias, John Zecca.

As ações anunciadas hoje seguem a revisão proativa da atividade de negociação da Nasdaq, particularmente os padrões emergentes associados a potenciais esquemas de "pump and dump" (inflar e largar). "Pump and dump" é uma forma de fraude de valores mobiliários que envolve inflar artificialmente o preço de uma ação por meio de declarações positivas falsas e enganosas, a fim de vender as ações por um preço mais alto, o que posteriormente leva a uma queda dos ativos.

Em relação ao requisito mínimo de receita de oferta pública especificamente para empresas que operam principalmente na China, a Nasdaq levou em conta padrões anteriores definidos para "mercados restritivos", nos quais o Conselho de Supervisão de Contabilidade de Empresas Públicas (PCAOB) não consegue inspecionar os auditores.

A Nasdaq é uma bolsa de valores americana, conhecida por abrigar muitas empresas de tecnologia de ponta. É a segunda maior bolsa de valores do mundo em capitalização de mercado, logo atrás da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Fundada em 1971, a Nasdaq foi a primeira bolsa do mundo a operar de forma eletrônica, permitindo que negociações fossem realizadas mais rapidamente e com maior transparência.