OAB sinaliza que irá ajuizar ADI no Supremo para contestar PEC dos Precatórios

"A mecânica da PEC resulta em amortização negativa, pois os pagamentos mensais serão inferiores aos encargos de juros e correção. Isso vai comprometer a solvência do ente público no longo prazo e dizimar a esperança dos credores no recebimento de seu precatório", afirma.

Ele argumenta que o texto não traz alternativas de pagamento para o passivo dos precatórios, e diz que isso deve tornar a dívida associada a eles insolvível, diante da insuficiência dos pagamentos anuais para cobrir os encargos da dívida e a incapacidade do sistema para absorver o fluxo de novos precatórios.

"O que vemos, novamente, é o Congresso Nacional com soluções midiáticas de curto prazo, legislando com olhos sempre na próxima eleição para atender à União, aos governadores e aos prefeitos e deixando ao léu todos aqueles que os elegeram. Aproveitaram o julgamento no STF como elemento de distração e aprovaram a PEC sem chamar a atenção."

Nesta terça-feira, 2, o Senado concluiu a votação PEC 66/2023, que estabelece limites para o pagamento de precatórios e abre novo prazo de parcelamento de débitos dos municípios com seus regimes previdenciários próprios e com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Foram 71 votos a favor e dois contrários na votação em segundo turno. A sessão de promulgação deve ser realizada na terça-feira, 9.