Perto de eleição, governo lançará 'Gás do Povo' visando 15,5 milhões de famílias na baixa renda

A revenda, na prática, compra botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) da distribuidora e os revende para famílias, pequenos comércios, etc. A revenda também é responsável pela logística de entrega. A Caixa, que já é operadora da atual versão do programa, liquidará diretamente o pagamento com os revendedores. A ideia é evitar novos intermediários, caso contrário, haveria aumento de custos do programa.

Atualmente, o Brasil conta com quase 60 mil pontos de revenda, de acordo com o Sindigás. As distribuidoras terão o compromisso de fazer o programa ser ofertado em todos os municípios através de suas revendas e aqueles independentes. O total de 15,5 milhões de famílias, com base em dados do CadÚnico, poderá receber o gás apresentando o CPF, além do voucher.

Orçamento

A maior discussão dentro do governo em relação ao programa foi a dotação orçamentária. Em 2024 foi enviado ao Congresso um projeto de lei, com o novo desenho do programa, prevendo a possibilidade de pessoas jurídicas repassarem valores à Caixa, equivalentes a receitas de comercialização da venda de excedente em óleo do pré-sal. A previsão de recursos não previstos na Lei Orçamentária Anual causou preocupação dentro do Tribunal de Contas da União (TCU).

O Tesouro Nacional e a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), áreas técnicas do próprio Executivo, após questionamento do TCU, apresentaram parecer contrário à proposta, tendo em vista a possibilidade de recursos fora do orçamento da União. Não houve questionamento dentro do governo ou da Corte de Contas sobre mérito do programa. O projeto de lei está parado e a medida provisória, com o "Gás do Povo", não repetirá esse dispositivo do projeto de lei, segundo interlocutores do governo. Ou seja, a previsão é que todo o gasto com o programa fique dentro do orçamento.

Preço