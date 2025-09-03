PMI de serviços do Brasil sobe a 49,3 em agosto, diz S&P; PMI composto avança a 48,8

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) a respeito da atividade do setor de serviços do Brasil subiu de 46,3 pontos em julho para 49,3 pontos em agosto, segundo dados divulgados pela S&P Global. A leitura, inferior a 50 pontos, ainda representa contração da atividade.

Os dados mostraram que as vendas no setor de serviços brasileiro diminuíram pelo quinto mês consecutivo, diante da redução da demanda e da concorrência acirrada. "Tanto a atividade de negócios quanto os novos pedidos diminuíram em cada uma das quatro áreas gerais da economia de serviços monitoradas pela pesquisa", disse a S&P Global em relatório.

As empresas de serviços preveem níveis de atividade mais elevados ao longo dos próximos 12 meses, principalmente por apostas de que a demanda deve melhorar. O nível geral de confiança aumentou em relação a julho, embora tenha permanecido abaixo da média da série. Mesmo assim, os prestadores de serviços continuaram demitindo funcionários em agosto.