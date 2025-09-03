Portaria regulamenta prorrogação de benefício para estimular exportação em meio a tarifaço

Com a portaria, as empresas que utilizam o regime do drawback suspensão e que foram prejudicadas pelo tarifaço terão um ano adicional para concluir as exportações que haviam sido contratadas entre 9 de julho e 31 de dezembro de 2025 para os Estados Unidos. O prazo extra evita a cobrança de tributos, juros e multas. Durante esse período, as vendas poderão ser direcionadas tanto para os EUA quanto para outros mercados.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, disse que a portaria atende a um pleito do setor produtivo. "Esse era um pleito do setor produtivo, que agora está resolvido. A prorrogação do drawback vai impedir que os exportadores prejudicados pelo tarifaço tenham de arcar com impostos ou multas no caso de não conseguirem cumprir com suas obrigações. E terão mais um ano para buscar novos mercados ou exportarem para os próprios Estados Unidos."

De acordo com o MDIC, do valor de mais de US$ 40 bilhões das exportações brasileiras para os Estados Unidos no ano passado, cerca de US$ 10,5 bilhões (26%) foram beneficiados pelo drawback suspensão, alcançando quase mil empresas.