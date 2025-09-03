Salesforce supera em lucro no 2º tri, mas desaponta com projeção de trimestre atual

A Salesforce apresentou um lucro líquido de US$ 1,89 bilhão no segundo trimestre fiscal, em comparação com o lucro líquido de US$ 1,42 bilhão no mesmo período do ano anterior.

O lucro ajustado por ação foi de US$ 2,91, acima da previsão dos analistas consultados pela FactSet de US$ 2,77.

Já a receita foi de US 10,24 bilhões, um aumento anual de 9,8%. Analistas esperavam receita de US$ 10,14 bilhões.