Taxa anual do CPI da Turquia desacelera a 32,95% em agosto, mas fica acima do esperado

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Turquia desacelerou para 32,95% em agosto, ante 33,52% em julho, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 3, pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado de agosto, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 32,4%. Na comparação mensal, o CPI turco registrou alta de 2,04% em agosto, semelhante ao avanço de 2,06% de julho, informou a TurkStat. Neste caso, o consenso da FactSet era de acréscimo bem menor, de 1,6%.