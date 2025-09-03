TTS vai instalar energia solar no 1º centro tecnológico da Henkel na América Latina

A TTS Energia, especializada em engenharia e construção de usinas solares no Brasil, vai implementar um sistema de energia solar no primeiro centro tecnológico da alemã Henkel na América Latina, em Jundiaí, São Paulo. O sistema vai garantir à Henkel a certificação LEED Gold, que comprova práticas sustentáveis de construção, informou a TTS ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Em parceria com a Athié Wohnrath, responsável por construções sustentáveis, serão instalados mais de 580 módulos fotovoltaicos (painéis solares), divididos em duas miniusinas. As estruturas terão uma potência instalada de 360 kWp.

"O novo complexo da Henkel, líder global em adesivos, selantes e tratamento de superfícies, se destaca pela incorporação de soluções sustentáveis, como o uso de madeira engenheirada (após processos industriais) e a geração própria de energia solar", disse a TTS em nota.