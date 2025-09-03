UE propõe assinatura de acordos com Mercosul e México, mas ainda há resistência no bloco

A Comissão Europeia apresentou suas propostas para a assinatura e conclusão do Acordo de Parceria União Europeia-Mercosul e do Acordo Global Modernizado UE-México. Em comunicado, a UE classificou os dois pactos como "marcos importantes" de sua estratégia para diversificar relações comerciais e fortalecer laços econômicos e políticos com parceiros estratégicos.

Países da UE que se opõem a um acordo comercial com o Mercosul não poderão impedir sua adoção, mas estão trabalhando para encontrar formas de diminuir seus efeitos negativos, afirmou nesta quarta-feira o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, segundo a Reuters. "Concordamos que, como os franceses não querem se juntar a nós na construção dessa minoria de bloqueio, eles devem pelo menos preparar um mecanismo de defesa", afirmou Tusk, em coletiva de imprensa. "Isso significa que, se qualquer sinal negativo aparecer... a Comissão Europeia deve implementar imediatamente mecanismos de defesa, ou seja, reimpor tarifas," acrescentou.

Segundo a Comissão Europeia, os acordos "criarão bilhões de euros em novas oportunidades de exportação para empresas europeias de todos os portes, apoiarão centenas de milhares de empregos e reforçarão os interesses e valores da UE". A presidente do braço executivo da UE, Ursula von der Leyen, ressaltou que a redução de tarifas decorrente dos acordos beneficiará de imediato setores industriais e o agroalimentar europeu.