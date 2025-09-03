Vendas de veículos leves caem 6,74% em agosto ante julho, revela Fenabrave

As vendas de veículos leves em agosto somaram 214.490 unidades, uma queda de 6,74% em relação a julho e de 3,90% em comparação a agosto de 2024. Contudo, no acumulado do ano, houve crescimento de 3,17% em relação a 2024. Os dados englobam carros de passeio e utilitários leves e são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a entidade que representa as concessionárias de automóveis.

Considerando apenas automóveis, houve 172.280 unidades vendidas, uma queda de 5,22% em relação a julho, quando foram vendidas 181.765 unidades. No entanto, comparado a agosto do ano anterior, houve um ligeiro aumento de 0,78%. No acumulado de janeiro a agosto, o setor mostra crescimento de 2,91% em relação ao mesmo período de 2024.

Os comerciais leves apresentaram queda significativa, com 42.210 unidades vendidas em agosto, representando uma redução de 12,48% em relação ao mês anterior e 19,22% em relação a agosto de 2024. Apesar disso, o acumulado do ano revela um crescimento de 4,09% em comparação a 2024.