Balança comercial tem superávit de US$ 6,133 bilhões em agosto

No ano, o saldo positivo é de US$ 42,812 bilhões. Nas exportações, comparado o valor de janeiro a agosto de 2025 (US$ 227,58 bilhões) com o do mesmo período de 2024 (US$ 226,54 bilhões) houve crescimento de 0,5%.

Em relação às importações, houve crescimento de 6,9% entre o valor dos oito primeiros meses de 2025 (US$ 184,77 bilhões) na comparação com o mesmo período de 2024 (US$ 172,91 bilhões).

Projeções

O resultado do último mês veio levemente acima da mediana das estimativas do mercado financeiro apontada na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 6,050 bilhões em agosto.

As projeções para esta leitura variavam de US$ 5,200 bilhões a US$ 6,500 bilhões.

Composição