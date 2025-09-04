Banco Central reprova compra do banco Master pelo Banco de Brasília (BRB)

Depois de pouco mais de cinco meses de análise, o Banco Central decidiu por reprovar a operação envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Anunciada no dia 28 de março, o BRB havia se comprometido a comprar um pedaço do Master, mas, para isso, precisava da autorização do Banco Central, o que não aconteceu.

A diretoria colegiada do órgão seguiu encaminhamento de voto do diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, Renato Dias de Brito Gomes, pela recusa do negócio. Nos últimos dias, uma ofensiva de políticos do centrão e da oposição na Câmara dos Deputados tentava emparedar o Banco Central, com a ameaça de votação da urgência de um projeto que permitia ao Congresso destituir a cúpula do BC.

Desde o anúncio do negócio, a operação foi vista por especialistas como uma forma de socorro do Master por parte do BRB, um banco público. O Master teve um crescimento expressivo nos últimos anos, mas com um modelo de negócios que era apontado com altamente arriscado.