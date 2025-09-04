Big techs firmam compromisso com Casa Branca para educação em IA

Em reunião da Força-Tarefa de Educação em Inteligência Artificial (IA) da Casa Branca nesta quinta-feira, 4, diversas gigantes do setor de tecnologia anunciaram medidas para apoiar os compromissos do governo federal para a educação em IA.

A Microsoft anunciou um conjunto abrangente de novos compromissos para apoiar o Desafio Presidencial de IA e a Ordem Executiva de Educação em IA, "marcando um grande avanço na introdução de ferramentas e treinamentos de ponta em salas de aula nos EUA".

O presidente e CEO da Microsoft, Satya Nadella, participou da reunião e delineou compromissos para capacitar professores e alunos, desenvolver habilidades e criar oportunidades econômicas.