Claro começa a ativar nova geração de internet, o 5.5G, em quatro locais de grande público

A Claro anunciou nesta quinta-feira, 5, o início da implementação da nova geração de internet móvel, o 5.5G. Nesta primeira etapa, o sinal estará disponível em quatro locais onde são realizados eventos com grande público: os estádios Allianz Parque e NeoQuimica Arena, em São Paulo, e o BRB Mané Garrincha, em Brasília, além do Autódromo de Interlagos, também em São Paulo.

Uma das vantagens do 5.5G é a velocidade de navegação mais rápida, com menor latência e maior capacidade de cada antena conectar mais aparelhos ao mesmo tempo. Na prática, isso ajuda a melhorar a experiência de quem quer postar ou compartilhar vídeos pelo celular em eventos onde a rede móvel está sendo acessada por muitas pessoas simultaneamente - o que explica a escolha da Claro por esses locais.

A operadora também está avaliando a possibilidade de criar ofertas para empresas, uma vez que o 5.5G permite separar a rede de telecomunicações para uma aplicação específica. Por exemplo: as câmeras de TV da emissora encarregada da transmissão de jogos ou shows poderiam estar conectadas com prioridade, sem concorrer com o tráfego das demais pessoas no estádio.